أول رد من كولر على إصابة الشناوي وسبب عدم إشراك كهربا أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف السويسري مارسيل كولر، آخر تفاصيل إصابة حارس المرمى محمد الشناوي وإمكانية مشاركته في المباراة القادمة، أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال "كولر"، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، المذاع على فضائية "أبو ظبي الرياضية"، إن الشناوي خلال المباراة شعر بشيء لذلك قمنا بتبديله خوفا من تفاقم الإصابة وحمايته والكشف عليه، مؤكدًا أنه سوف يخض الشناوي للأشعة وتقييم وضعه الفترة القادمة، وهل سيكون قادرًا على المشاركة في نهائي كأس السوبر أم لا".

وعن إصابة ياسر إبراهيم أكد أن وضعه مثل الشناوي، سوف يخضع للأشعة للاطمئنان عليه قبل تحديد موقف من مباراة النهائي القادم.

وفي سياق متصل، أوضح كولر أن سبب جلوس محمود كهربا على دكة البدلاء وعدم مشاركته، نظرًا للجهاد الذي تعرض له وكثير من اللاعبين في كأس العالم للأندية، لذلك فضلت اراحته اليوم هو وبعض زملائه للحفاظ على قوام الفريق.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليقابل مودرن فيوتشر الذي تخطى بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري، مساء الخميس القادم، في تمام السابعة مساءً.