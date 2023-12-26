"حسيت إن عندي نفس".. إمام عاشور يكشف تفاصيل تسجيله هدف فوز الأهلي أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أعرب إمام عاشور، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال.

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الإثنين: "أشكر ربنا على الانتصار، وأشكر اللاعبين كانوا رجالًا ولم يقصروا في أي نقطة عرق واحدة داخل الملعب، يمكن ملحقناش نعمل استشفاء ولسة واصلين أول امبارح بليل".

وأضاف، قائلًا: "أشكر اللاعبين، مهما أتكلم عنهم مش هقدر أديهم حقهم، الصراحة لاعيبة رجالة ولغاية الدقيقة 90 بنلعب بروح وربنا وفقنا واستطعنا تحقيق المكسب".

واستكمل: "اللاعيبة كلها مع بعض ومحدش مقصر في أي حاجة وطبيعي أن نعاني من إجهاد، لعبنا مباراة منذ يومين واليوم نخوض مباراة، وإن شاء الله القادم أفضل".

وعن تسجيله هدف في مرمى سيراميكا، رد قائلًا: "حسيت ان لسة عندي نفس وأخدت الكورة وجريت بيها لغاية وصلت إلى المرمى وربنا وفقني".

وأكد إمام عاشور، إن محمد الشناوي بحالة جيدة وإن شاء الله سيكون متواجدًا المباراة المقبلة.

يذكر أن محمد الشناوي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية غادر على إثرها اللقاء ليشارك بدلًا منه مصطفى شوبير في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وحقق فريق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، يوم الخميس المقبل.