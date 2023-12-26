العدل: أزمة القيد بالزمالك سيتم حلها قريبا.. وفتوح اعتذر ليستمر بميت عقبة

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج جمال العدل أن دور محبي الزمالك في الوقوف خلف النادي أمر طبيعي، كما تحدث عن ملف تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

وقال جمال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "أحمد فتوح أبدى حسن النية في ملف تجديد عقده مع الزمالك، والزمالك ليس مطالبا بأن يُنهي على مستقبل فتوح.. هو ابن من أبناء النادي.. وأمر طبيعي أن يكون لمحبي الزمالك دور في الوقوف بجانب النادي، ولا نهدف إلى أي شيء سوى أن يكون الزمالك في المكانة التي يستحقها".

وعلق العدل على انتقاد البعض لتجديد عقد اللاعب بأنه ليس من الطبيعي أن يمتلك الزمالك لاعبا بقيمة فتوح ويتركه، خاصة بعد اعتذاره، مؤكدا أن فتوح اشترى نادي الزمالك وجماهيره.. وليس مطالبا بأكثر من ذلك.

وأضاف: "الزمالك قام بتقويم أحمد فتوح وهو الهدف الأهم.. تربى داخل جدران النادي وعاد لصوابه في الوقت المناسب، ومجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب هو من يمثل الزمالك.. واتخذ الصواب في ملف فتوح".