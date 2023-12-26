شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: أزمة القيد بالزمالك سيتم حلها قريبا.. وفتوح اعتذر ليستمر بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج جمال العدل أن دور محبي الزمالك في الوقوف خلف النادي أمر طبيعي، كما تحدث عن ملف تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.
وقال جمال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "أحمد فتوح أبدى حسن النية في ملف تجديد عقده مع الزمالك، والزمالك ليس مطالبا بأن يُنهي على مستقبل فتوح.. هو ابن من أبناء النادي.. وأمر طبيعي أن يكون لمحبي الزمالك دور في الوقوف بجانب النادي، ولا نهدف إلى أي شيء سوى أن يكون الزمالك في المكانة التي يستحقها".
وعلق العدل على انتقاد البعض لتجديد عقد اللاعب بأنه ليس من الطبيعي أن يمتلك الزمالك لاعبا بقيمة فتوح ويتركه، خاصة بعد اعتذاره، مؤكدا أن فتوح اشترى نادي الزمالك وجماهيره.. وليس مطالبا بأكثر من ذلك.
وأضاف: "الزمالك قام بتقويم أحمد فتوح وهو الهدف الأهم.. تربى داخل جدران النادي وعاد لصوابه في الوقت المناسب، ومجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب هو من يمثل الزمالك.. واتخذ الصواب في ملف فتوح".
وتابع: "محبو الزمالك قادرون على حل أزمة القيد، ولكن الثقة الأكبر في قدرة مجلس الإدارة على حل تلك الأزمة، وأعرف كل الأشخاص الذين يقودون النادي عن قرب، ومن خلال معرفتي بهم فإنهم قادرون على حل الأزمة".
وأتم: "الزمالك بشكل عام يسير بشكل جيد مع معتمد جمال، ومع المدرب الأجنبي الأداء سيكون أفضل، لكننا لا نغفل دور عبد الواحد السيد وشيكابالا داخل الزمالك خلال الفترة الماضية".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز