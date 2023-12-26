شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: لم نحسم موقف رحيل عمر كمال.. وهدفنا التتويج بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن الفوز على بيراميدز جاء بعد ضغط وتوتر كبيرين للغاية، في ظل كثرة ركلات الترجيح، ولكن الفريق استحق الفوز.

وقال عرابي، خلال تصريحات تليفزيونية: "هدفنا منذ البداية هو الفوز باللقب، ومواجهة الأهلي صعبة للغاية، خاصةً أنك تواجه بطل أفريقيا وثالث العالم".

وأضاف هيثم عرابي: "نحترم الأهلي بكل تأكيد، ولكن الحديث مع اللاعبين هو أن الفرصة أمامهم لتحقيق بطولة مهمة والعودة باللقب إلى القاهرة وهو هدفنا".

وتابع: "النجاح داخل أي فريق، هو الاستقرار المادي، ووليد دعبس رئيس النادي لا يتأخر في أي شيء، والتعامل النفسي أساس أيضًا للنجاح ونتعامل مع اللاعبين بأنهم في فرقة كبيرة".

واستطرد: "نعاني من حالة إجهاد ولكن لا نعلق الشماعات، وما يميز الفريق أن من يخرج يجد من يعوضه، وإصابة عمر كمال عبد الواحد هي مزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، رغم أن اللاعب تدرب بشكل جيد، ولكنه اشتكى من ألم شديد في الواحدة صباحًا، وحزن بسبب عدم خوضه المباراة، وسوف يعود إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء وسيخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه".

واختتم الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر تصريحاته قائلا: "لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن رحيل اللاعب وموقفه لا يزال مع وليد دعبس رئيس النادي، ولا نعلم المستقبل".