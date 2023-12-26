شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 12 / 2023 من دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، مباراة واحدة ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوري nile)، ويلتقي الاتحاد السكندري مع فاركو باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

وخاض الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري 7 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، وجمع 12 نقطة من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مثلها وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الاتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما فاركو، الذي يقوده خالد جلال، فخاض 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 14.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة اليوم بين الاتحاد السكندري وفاركو مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.