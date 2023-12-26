الامارات | منتخبات الإمارات تتألق في «خليجي الغولف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت منتخبات الإمارات الثلاثة المشاركة في البطولة الخليجية المقامة حالياً على ملعب غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأول للمنافسات، بحصول منتخب السيدات على المركز الأول بمجموع 152 ضربة وبواقع ثماني ضربات فوق المعدل، متقدماً على المنتخب السعودي الذي حل وصيفاً بمجموع 192 ضربة، تلاه في المركز الثالث منتخب عمان بـ 273 ضربة.

وحصل منتخب الشباب تحت 16 سنة على المركز الأول بمجموع 162 ضربة، تلاه منتخب عمان بمجموع 177 ضربة والمنتخب الكويتي ثالثاً 180 ضربة.

كما حصل منتخب الأشبال تحت 13 سنة على المركز الأول، تلاه عمان، ثم السعودية.