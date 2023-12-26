الامارات | اليافعي بطل زوارق الفورمولا4 في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المتسابق سالم اليافعي بطلاً للجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، أمس، على كاسر الأمواج في أبوظبي، وجاء عبيد مبارك علي في المركز الثاني، وسلطان صقر الفلاحي في المركز الثالث.

وأنهى اليافعي السباق الثاني في 20:24 دقيقة، وحقق 22 دورة، متفوقاً بفارق 18 ثانية عن صاحب المركز الثاني عبيد مبارك.