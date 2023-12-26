الامارات | اليافعي بطل زوارق الفورمولا4 في أبوظبي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي بطل زوارق الفورمولا4 في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المتسابق سالم اليافعي بطلاً للجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، أمس، على كاسر الأمواج في أبوظبي، وجاء عبيد مبارك علي في المركز الثاني، وسلطان صقر الفلاحي في المركز الثالث.
وأنهى اليافعي السباق الثاني في 20:24 دقيقة، وحقق 22 دورة، متفوقاً بفارق 18 ثانية عن صاحب المركز الثاني عبيد مبارك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App