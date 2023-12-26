الامارات | ختام بطولة دبي لأكاديميات التنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وشركة «سبورت سبيرت» لإدارة الفعاليات، بملاعب هوب للتنس في واحة دبي للسيليكون. وأحرزت ليا البارودي لقب فردي السيدات بعد الفوز في النهائي على كومبا بن مامادو نيانغادو، فيما أحرز سيمون روبرتس لقب فردي الرجال بعد الفوز على ثيرثا شاشانك.

وأحرزت ليا البارودي ولاريسا برازيل لقب زوجي السيدات بعد الفوز على الثنائي المؤلف من كاليستا أوشيل وداكشا ناير، فيما أحرز ثيرثا شاشانك وتارون كارا لقب زوجي الرجال بعد الفوز على الثنائي المؤلف من ديف كانبرجيماث ويعقوب مخزومي، وتمكن جوليان ميزون من إحراز لقب بطولة الماسترز بعد الفوز في النهائي على أوليفر موجر.

وحضر الختام نجمة التنس الهندية العالمية سانيا ميرزا، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري، والأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي.

وأعربت سانيا ميرزا عن سعادتها بنجاح تنظيم البطولة وقدّمت شكرها لمجلس دبي الرياضي وشركة «سبورت سبيرت» على توفير سبل نجاح الحدث، وكذلك أعربت عن تقديرها للروح الرياضية والتنافسية التي قدمها المشاركون من الجنسين، مشيرة إلى أهمية البطولة في رفع مستوى رياضة التنس.