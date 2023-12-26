الامارات | 3 وديات لمنتخب الشاطئية مع لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ثلاث مباريات ودية أمام نظيره اللبناني تبدأ غداً وتتواصل في 28 و29 الجاري، ضمن معسكره الداخلي المقام باتحاد الكرة في دبي. ويعول الجهاز الفني للمنتخب على زيادة القدرات البدنية والفنية للاعبين، والتي تشهد تطوراً إيجابياً في كل مرحلة من مراحل إعداد الأبيض للمشاركة في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024» في فبراير المقبل.

ويُشارك في المعسكر الحالي للمنتخب 23 لاعباً هم: ليد محمدي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، محمد الجسمي، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي، سيف الجلاف، عبدالله البوم، محمد عبيد، راشد عبيد، هشام منتصر، إبراهيم الشامسي، وسلطان البلوشي.