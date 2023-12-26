الامارات | خورفكان لأصحاب الهمم يحصد 16 ميدالية في رفعات القوّة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلّد نادي خورفكان 16 ميدالية منها ثلاث ذهبيات في التجمّع الأول للموسم الرياضي 2023-2024 لرياضة رفعات القوة لأصحاب الهمم، التي استضافها نادي دبي بمشاركة 35 لاعباً يمثلون خمسة أندية لأصحاب الهمم في الدولة هي: أبوظبي، عجمان، العين، خورفكان، إضافة إلى دبي مستضيف المنافسات.

وجاءت ذهبيات خورفكان عن طريق موزة الزيودي واثنتين حصدهما عبدالله النقبي، كما حقق لاعبو خورفكان خمس فضيات وثماني برونزيات.

وجاء نادي دبي في المركز الثاني بعدد الميداليات، بواقع ست ذهبيات عن طريق كل من إبراهيم علي «ميداليتين»، ومحمد خميس «ميداليتين»، ونبيل عبدالكريم «ميداليتين»، إضافة إلى ثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وجاء نادي أبوظبي في المركز الثالث برصيد ثماني ميداليات بواقع ذهبيتين حققهما أحمد خميس، إضافة إلى أربع فضيات وبرونزيتين.