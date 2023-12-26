الامارات | العين يكشف سبب حزن هدافه لابا كودجو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، السبب وراء حالة الحزن التي سيطرت على مهاجم الفريق، الدولي التوغولي لابا كودجو، واعتذاره عن عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية عقب مباراة خورفكان الأربعاء الماضي، والمؤجلة من الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي كان قد سجل فيها ثنائية ساعدت «الزعيم» على الفوز، وجعلت منه كذلك أفضل هداف أجنبي في تاريخ «الزعيم» متخطياً الغاني أسامواه جيان.

وقال حماد للموقع الرسمي لنادي العين إن لابا كودجو جسد مبدأ الوفاء والانتماء والحب والإخلاص، وإنه عاش ظرفاً لم يكن سهلاً بوفاة ابنه، مضيفاً: «عندما قدمنا له واجب العزاء واجتمعنا معه لمواساته قررنا منحه راحة، وعدم المشاركة في المباراة، غير أنه طالب بمنحه فرصة المشاركة مع الفريق حتى لا يشعر بالتقصير تجاه النادي الذي منحه كل شيء والفريق الذي يحتاجه».

وأضاف حماد: «طلب منا اللاعب عدم نشر أي خبر يتعلق بوفاة ابنه على شبكة التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن من التركيز قدر الإمكان والإسهام في مساعدة الفريق». وأردف: «رؤية نادي العين وقيمه المؤسسية دائماً ما ترسخ مفهوم العائلة والأسرة الواحدة في التعامل بين الجميع من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير، وكل منتمٍ إلى العين، وموقف اللاعب لا يعتبر غريباً على أحد أبناء هذا النادي، وهو ليس أول ولا آخر لاعب يضحي من أجل الشعار، لأن قيادة النادي رسخت مفهوم العائلة الواحدة، وهو النهج الذي يلتزمه كل منتسب إلى العين».