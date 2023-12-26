الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين أفضلية كبيرة من نادي الوصل في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختص بالشأن الرياضي مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور الوصل والمدرب ميلوش ميلوييفيتش وكايو كانيدو ولورينسي وأحمد حمدان على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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