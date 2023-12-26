الامارات | المدرب رادوي.. بدأ مسيرته مع البطائح من موقف السيارات وهجره بصورة مفاجئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي البطائح لكرة القدم فوجئت بطلب المدرب الروماني ميريل رادوي الرحيل عن تدريب «الراقي»، في الوقت الذي كانت تتجه فيه لبحث الاستفادة من فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، بإقامة معسكر داخلي تتخلله مباريات ودية من أجل تحضير الفريق لمرحلة ما بعد نهائيات كأس آسيا للمنتخبات، لكن في الوقت ذاته، فإن الأمور تسير في مصلحة الموافقة على طلب المدرب بالرحيل.

وأحدثت استقالة الروماني ربكة حقيقية في أروقة الفريق، خصوصاً أنه كان يعول على حالة الاستقرار الفني بصورة كبيرة، خصوصاً أن الفريق في الموسم الحالي جمع حتى الآن 16 نقطة في 12 مباراة فقط، علماً بأنه خلال طوال الموسم الماضي كله جمع 21 نقطة من 26 مباراة، وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بطريقة دراماتيكية.

وكان ميريل رادوي المدرب السابق لنادي الطائي السعودي، قد أبلغ لاعبي البطائح باستقالته، وذلك خلال اجتماعه باللاعبين في غرفة تبديل الملابس، عقب نهاية المواجهة التي خسرها أمام العين 1-3، أول من أمس، وتمنى لهم التوفيق فيما تبقى من الموسم.

وتعود التفاصيل إلى ما قبل بداية الموسم، وتحديداً عقب إعلان النادي التعاقد مع المدرب بتاريخ 24 مايو، إذ كان الروماني ميريل رادوي في طريقه للتخلي عن «الراقي» بصورة مفاجئة، لكن الإدارة نجحت في إقناعه، وطلبت منه الوصول إلى الدولة في أسرع وقت، من أجل قيادة تحضيرات الفريق، وفي ظل ضيق الوقت ما بين وصوله إلى الدولة والسفر إلى معسكر النمسا، اضطر المدرب إلى التوقيع على عقده في موقف السيارات بمقر النادي باستاد خالد بن محمد.

ومع انطلاقة الموسم والنتائج الرائعة التي حققها الفريق، بدأت أسهم المدرب الروماني ترتفع، خصوصاً أنه صنع توليفة رائعة حولت الفريق إلى «حصان أسود»، لكن الشرارة كانت في التصريحات التي ظل يدلي بها المدرب لوسائل الإعلام تقلل من شأن لاعبي فريقه، وهو ما تسبب في أزمة أكثر من مرة، لكن حنكة الإدارة استطاعت نزع فتيلها.

وذكر مصدران منفصلان أن المدرب لديه عروض محلية من ناديين، وعرض آخر خليجي، بينما في المقابل ستبدأ إدارة نادي البطائح مهمة البحث عن مدرب جديد للإشراف على المعسكر الداخلي الذي ينتظر أن يقيمه الفريق داخلياً تحضيراً لما تبقى من الموسم.

ويحتل البطائح المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 16 نقطة، بفوزه في أربع مباريات وتعادله في أربع، وخسارته أربع مباريات أيضاً.