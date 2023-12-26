شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص للاعبى المقاولون استعداداً للبنك الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة طلعت محرم، برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعبي الفريق استعداداً للقاء المقبل، والذى يجمع المقاولون مع البنك الأهلي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري Nile.

ويشتمل برنامج تدريب المقاولون العرب على فقرات بدنية وتدريبات تخصصية للمدافعين والمهاجمين، على أن تجرى تقسيمة قوية في ختام المران.

ويسعى المدير الفني طلعت محرم لتجهيز كافة اللاعبين للقاء المرتقب، فى ظل وجود أكثر من لاعب مصاب.

وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ووجه طلعت محرم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، الشكر للاعبي فريقه على المجهود الذي بذلوه فى مباراة طلائع الجيش التى أقيمت فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وفاز الفريق أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.