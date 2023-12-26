شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوري nile)، يلتقي خلالها الاتحاد السكندري مع فاركو باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

وخاض الاتحاد السكندري، بقيادة مدربه طارق العشري، 7 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مثلها وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الاتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما فاركو الذي يقوده خالد جلال فخاض 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 14.

وفى سياق مختلف، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموافقة على طلب المدير الفني لمنتخب مصر الأول روي فيتوريا بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير فى بطولة الدوري، لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وسوف يتم تحديد المواعيد البديلة، وذلك فى ظل التعاون المثمر بين الرابطة والمنتخب الوطني والمباريات هي فاركو والأهلي، بيراميدز وسموحة، سيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولية لبطولة أفريقيا 55 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد. الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد. الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع. الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري

الثلاثاء 26 ديسمبر

الاتحاد السكندري & فاركو..7 مساءً

الأربعاء 27 ديسمبر

زد إف سى & الداخلية..4 عصراً

سموحة & طلائع الجيش ..7 مساءً



القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



