شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضع أجانب المصري تحت التقييم فى معسكر بورسعيد قبل الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، أجانب الفريق البورسعيدي تحت التقييم خلال معسكر الفريق المقام حالياً فى بورسعيد، لحسم مصير المستمرين والراحلين عن الفريق قبل يناير المقبل.

ويضم النادي المصري فى قائمته الحالية 5 أجانب وهم: النيجيري إيزي إيميكا، الجزائري غيلاس قناوي، الغاني ليستويل أمانكونا، الكاميروني فرانك إيتوجا، التونسي فخر الدين بن يوسف.

بالإضافة إلى الجزائري عبد الرحيم دغموم والذي يتواجد على قائمة الانتظار حالياً بسبب خضوعه لبرنامج التأهيل من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى قائمة المصري في يناير بعد اكتمال عملية التأهيل.

كما يدرس المصري ضم مهاجم أجنبي في يناير المقبل لتعويض رحيل مروان حمدي عن الفريق بعد خروج الأخير من حسابات النادي.

في سياق آخر، يواصل النادي المصري استعداداته بمعسكره المقام حالياً بمدينة بورسعيد، لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة، والمقرر لها الأول من يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستعان علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، بناشئي الفريق الأخضر لتدعيم صفوف الفريق الأول، وصعد علي ماهر ثنائي فريق 2003 بالمصري، إبراهيم ناجي فى مركز قلب الدفاع، ومحمد فوزي جاد فى مركز الظهير الأيمن.

وطلب علي ماهر، تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً لاستكمال مسابقة الدوري. ويأتى مركز المهاجم الصريح على رأس المراكز التى طلب علي ماهر تدعيمها، خاصة مع خروج مروان حمدى من حسابات النادى، كما طلب مدرب المصرى دعم مركز قلب الدفاع ولاعب وسط.