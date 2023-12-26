لحسم الصفقات.. الزمالك يتخذ خطوة رسمية لحل أزمة القيد

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خطوة رسمية من أجل حل أزمة إيقاف القيد، للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عن خطوة جديدة من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الكروي الأول.

ويرغب نادي الزمالك في حل أزمة إيقاف القيد، من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل، بالتعاقد مع صفقات جديدة.

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وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن نادي الزمالك استفسر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تحويل أموال غرامته إلى الخصوم أو إرسالها للفيفا لحل أزمة إيقاف القيد.

وأوضح أن الفيفا خاطب الزمالك بشكل رسمي وأكد له ضرورة إرسال الأموال إليهم.

واختتم، بأن الزمالك قام بتحويل مبلغ 2 مليون و 175 ألف دولار ويتم حل أزمة القيد بشكل رسمي.