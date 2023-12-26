انتقال محمد الشناوي إلى ضمك السعودي.. رئيس النادي يحسم الجدل

حسم خالد بن مشعط، رئيس نادي ضمك السعودي، الجدل المنتشر حول المفاوضات مع محمد الشناوي، حارس مرمى الاهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت انتشرت أنباء حول وجود مفاوضات من جانب نادي ضمك السعودي، مع محمد الشناوي، حارس الاهلي، لضمه في يناير.

وخطف محمد الشناوي، أنظار العديد من الأندية السعودية في مقدمتهم النصر وضمك، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في بطولة كأس العالم للأندية.

أقرأ أيضًا.. لجنة الانضباط تعاقب الاتحاد ماليا قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي

وقال بن مشعط، في تصريحات عبر راديو “العربية إف إم”، إنه إذا كان هناك مفاوضات مع الشناوي، كان سيتم الكشف عنها ولكن لم يحدث أي تواصل معه.

وأوضح رئيس ضمك السعودي:”نطمح في ضم الشناوي أو أي حارس كبير آخر، لكننا نملك مصطفى زغبة، ونحترمه جدًا وهو حارس كبير”.

وأكد رئيس ضمك السعودي، أنه لا يوجد أزمة مع الحارس مصطفى زغبة، للتعاقد مع بديل له، وربما تم الربط بين ذلك بسبب تواجده مع مقاعد البدلاء.