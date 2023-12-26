اجتماع قريب بين الزمالك ومحمد صبحي لتجديد عقده.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، بعد تمديد عقد اللاعب أحمد فتوح لـ 3سنوات تنتهي في 2025/2026.

وقال "حتحوت"، في تصريحات تلفزيونية، على قناة "صدى البلد"، مساء أمس الإثنين، إن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب سوف تجتمع مع وكيل الحارس، لحسم ملف تجديده، خاصة أن عقد محمد صبحي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.

وأوضح أن صبحي يريد إكمال مسيرته مع الزمالك، وذلك بعدما تأكد مجلس حسين لبيب، إن الحارس لم يوقع على عقود انتقاله لأي ناد آخر، مثلما أثير في الإعلام الفترة الماضية.

وتابع: "مكنش في مشاكل على مستوى الاتفاقات المادية ومجلس إدارة الزمالك يحسب له تجديد عقد فتوح بشروطه وقلل طلبات اللاعب، وفرض الانضباط في الفترة الماضية"