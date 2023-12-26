موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على برونزية كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتهت مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2023 بتأهل النادي الاهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في النهائي، ويلعب فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا وفي الرمق الأخير من المباراة على حساب سيراميكا كليوباترا، سجله إمام عاشور لاعب المارد الأحمر.

بينما فاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية 14/13، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أي أهداف.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

يلعب الأهلي ضد مودرن فيوتشر، الخميس القادمة في تمام السابعة مساءً، في نهائي كأس السوبر المصري، والمذاعه عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية"، و"أون سبورت".

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

تقام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، الخميس القادم، في تمام الثالثة عصراً، على مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية،ـ والمذاعه عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية"، و"أون سبورت، بتعليق أيمن الكاشف.

وتقام مباريات كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بدولة الإمارات.