شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريراً عن ثنائى الأهلى المصاب بعد تنفيذ البرنامج العلاجى والان مع تفاصيل الخبر
واستبعد كولر الثنائي عبد القادر وكريستو من رحلة السعودية، على عكس ما حدث مع باقي اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية، لرغبته في الاستمرار بالقاهرة واستكمال برنامجهما التأهيلي على أن يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما التام من الإصابة والخضوع لاختبار طبي يحدد موقهما من الانتظام في التدريبات الجماعية.
ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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