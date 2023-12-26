شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريراً عن ثنائى الأهلى المصاب بعد تنفيذ البرنامج العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً عن حالة الثنائي المصاب أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، وموقفهما الطبي بعد الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية، بسبب شكواهما من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية قبل السفر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وحرمتهما من مرافقة البعثة الحمراء.

واستبعد كولر الثنائي عبد القادر وكريستو من رحلة السعودية، على عكس ما حدث مع باقي اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية، لرغبته في الاستمرار بالقاهرة واستكمال برنامجهما التأهيلي على أن يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما التام من الإصابة والخضوع لاختبار طبي يحدد موقهما من الانتظام في التدريبات الجماعية.

ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.