شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على ميكالى مواجهة كولومبيا ودياً فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مجلس إدارة اتحاد الكرة على روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، مواجهة كولومبيا ودياً خلال المعسكر المقبل للفراعنة، والذى يقام فى شهر يناير وتحديدا في نفس توقيت بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار.

ويعود ميكالي إلى القاهرة 3 يناير المقبل بعد انتهاء الإجازة لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي في يناير المقبل.

وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي اتحاد الكرة بتحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي المقبل، والتواصل مع بعض المنتخبات لخوض مباريات ودية حتى لا تتكرر معاناة المنتخب في معسكره الأخيرة والذى خاضه دون وديات.

ووافق اتحاد الكرة على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأولمبي معسكراً لمدة 6 أيام، خاصة أن هذه الفترة ستشهد مباريات كأس الرابطة.