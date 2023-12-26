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بشرى سارة بخصوص أزمة القيد في الزمالك 

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد المنتج السينمائي الكبير جمال العدل، أنه سيكون هناك انفراجة في ملف القيد بنادي الزمالك.

وقال جمال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع أحمد على: «محبي الزمالك قادرون على حل أزمة القيد، ولكن الثقة الأكبر في قدرة مجلس الإدارة على حل تلك الأزمة».

وأضاف: «أعرف كل الأشخاص الذين يقودون النادي عن قرب، ومن خلال معرفتي بهم فأنهم قادرون على حل الأزمة».

وأتم: «الزمالك بشكل عام يسير بشكل جيد مع معتمد جمال، ومع المدرب الأجنبي الأداء سيكون أفضل، لكننا لا نغفل دور عبدالواحد السيد وشيكابالا داخل الزمالك خلال الفترة الماضية».
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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