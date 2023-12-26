شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يترقب جلسة مع مسؤولي المصري لتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب كريم العراقي، ظهير أيمن النادي المصري، جلسة خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي النادي البورسعيدي، لحسم تجديد تعاقده مع النادي، حيث ينتهي تعاقد كريم العراقي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ مجاناً بنهاية الموسم.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن كريم العراقي يمنح الأولوية للتجديد للنادى المصري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اللاعب يشعر براحة كبيرة مع النادي ويرغب فى الاستمرار داخل القلعة الخضراء، وشارك كريم العراقي مع المصري في 178 مباراة مع المصري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

في سياق آخر، يواصل النادي المصري استعداداته بمعسكره المقام حالياً بمدينة بورسعيد، لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة، والمقرر لها الأول من يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستعان علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، بناشئي الفريق الأخضر لتدعيم صفوف الفريق الأول، وصعد علي ماهر ثنائي فريق 2003 بالمصري، إبراهيم ناجي فى مركز قلب الدفاع، ومحمد فوزي جاد فى مركز الظهير الأيمن.

وطلب علي ماهر، تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً لاستكمال مسابقة الدوري. ويأتى مركز المهاجم الصريح على رأس المراكز التى طلب علي ماهر تدعيمها، خاصة مع خروج مروان حمدى من حسابات النادى، كما طلب مدرب المصرى دعم مركز قلب الدفاع ولاعب وسط.