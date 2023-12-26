الامارات | باتشيكو يرفض الرحيل عن بيراميدز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب بيراميدز، جايمي باتشيكو، غضبه، بعد سؤال الصحافيين عن مستقبله، عقب الخسارة أمام فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تأهل فيوتشر للنهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية 14-13، بعد أن لعب كل فريق 17 ركلة ترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في أبوظبي.

وقال باتشيكو في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "ليست المرة الأولى التي أتلقى فيها سؤالاً حول مستقبلي، لن أرحل عن منصبي بسبب الخسارة في مباراتين، إذا رحلت بسبب خسارتين رغم أن فريقي يتصدر ترتيب الدوري المصري، فمعنى ذلك أنه يجب على كل المدربين الرحيل عن أنديتهم لعدم تصدر الترتيب، لا أفكر في ترك الفريق".

وعن أداء فريقه في المباراة أوضح "من بداية المباراة لنهايتها كنا الفريق الأفضل، أثق في أن اللاعبين قدموا كل شيء لتحقيق الفوز لكننا لم ننتصر بالمباراة".

وجاءت الخسارة أمام فيوتشر بعد أيام من هزيمة الفريق على ملعبه 0-1 أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بالتساوي مع نواذيبو صاحب المركز الرابع.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن زد الذي خاض نفس عدد المباريات، وإنبي الذي خاض عشر مباريات.