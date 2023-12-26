شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل تطبيق سياسة التدوير فى الأهلى لمحاربة الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، تطبيق سياسة التدوير خلال مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، للحفاظ على لاعبيه الأساسيين وعدم تعرضهم للإجهاد بسبب ضغط المباريات، بعد خوض مباريات قوية فى بطولة كأس العالم للأندية، والسفر إلى الإمارات لخوض مباراة سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري بعدها بـ72 ساعة بدون الحصول على راحة، ثم مباراة الخميس المقبل.

وينوي كولر استمرار إجراء تعديل على التشكيل الأحمر، ومنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباريات كأس العالم للأندية، مثل محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم الدبيس وصلاح محسن.

ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.