شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين محمد صبحى وإدارة الزمالك لحسم مصيره بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة مرتقبة بين مجلس الزمالك ومحمد صبحى حارس الفريق لحسم صميره مع الفريق، سواء بالتفاوض حول تجديد عقده أو التمسك بعرضه للبيع.

وتأتى الجلسة مع اللاعب خاصة أنه لم يتوصل لاتفاق مع أى نادٍ آخر، وفقا لتصريحات وكيله، وبالتالي فهو قريب من البقاء مع الفريق، وفقا لما تحدده الجلسة المرتقبة.

وكان أحمد يحيى وكيل اللاعب، كشف أن هناك جلسة مع صبحى خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن اللاعب لم يتواصل مع أندية أخرى ويريد البقاء بميت عقبة.

وحرص محمد صبحى على تهنئة أحمد فتوح لاعب الفريق بعد تجديد تعاقده مع النادى، عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام، ونشر صورة لفتوح بقناع الجوكر وعلق عليها: "مبروك يا أخويا".