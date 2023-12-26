شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر اللجوء للوقت الإضافى فى نهائي السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام الخميس المقبل ستشهد اللجوء إلى الوقت الإضافى فى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة البطولة تنص على اللجوء إلى ركلات الجزاء مباشرة في مباريات نصف النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أما المباراة النهائية فقط ستشهد اللجوء للوقت الإضافى.

من ناحية أخرى، استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً عقب سحب القرعة وسيتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.