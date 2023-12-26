شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه فاركو فى الجولة العاشرة بدوري nile اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الاتحاد السكندري مع فاركو فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوري nile) باستاد الإسكندرية.

وخاض الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري 7 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الاتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9.

أما فاركو الذي يقوده خالد جلال فخاض 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 14.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة اليوم بين الاتحاد السكندري وفاركو مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.