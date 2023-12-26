موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض ليفربول مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفًا على ملعب "تيرف مور" لمواجهة بيرنلي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، في حين يمتلك بيرنلي 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

وكان ليفربول قد تعادل في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد وآرسنال، في حين فاز بيرنلي على فولهام بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

موعد المباراة..

تنطلق أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة..

تُذاع مباراة ليفربول وبيرنلي عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.