اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مواجهة جديدة في ، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفًا على  ملعب "تيرف مور" لمواجهة بيرنلي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، في حين يمتلك بيرنلي 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

وكان ليفربول قد تعادل في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد وآرسنال، في حين فاز بيرنلي على فولهام بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

موعد المباراة..

تنطلق أحداث  مباراة ليفربول وبيرنلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت .

القناة الناقلة..

تُذاع  مباراة ليفربول وبيرنلي عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا