موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي.. والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر المقررة بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في المباراة التي تجمع بينهما المؤجلة من الجولة السابعة عشر بالمسابقة

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

موعد المباراة..

تنطلق أحداث مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة..

تذاع مباراة النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات "SSC" الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي 2022، وبالتحديد قناة SSC1 HD ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء كل من فارس عوض ومحمد حسين.