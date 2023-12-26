كولر يطيح بـ3 لاعبين من الاهلي قبل نهائي السوبر المصري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على استبعاد 3 لاعبين من تشكيل المارد الأحمر أمام فيوتشر في كأس السوبر المصري.

ويلتقي فريق الاهلي أمام نظيره نادي فيوتشر يوم الخميس المقبل الموافق 28 ديسمبر في الإمارات ضمن مباريات نهائي كأس السوبر المصري.

وقرر كولر استبعاد الثلاثي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر، خارج تشكيل المارد الأحمر أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر.

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وجاء غياب الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم في المواجهة القادمة بسبب الإصابة بينما تم استبعاد طاهر محمد عقب ودة محمود عبدالمنعم كهربا للتشكيل من جديد، بعدما قرر كولر إراحته في المباراة الماضية.

وستنطلق مواجهة الاهلي أمام فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل على ملعب “محمد بن زايد”.