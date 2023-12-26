هل يرحل باتشيكو عن بيراميدز بعد وداع السوبر؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، موقف استمرار البرتغالي جيمي باتشيكو في تدريب الفريق عقب وداع بطولة السوبر المصري، والخسارة من فيوتشر بركلات الترجيح.

وأوضح المصدر، أن هناك اتجاه قوي لإقالة المدرب خلال الساعات المقبلة، في ظل المستوى السيئ ليس بالخسارة من فيوتشر فقط، ولكن قبلها الخسارة أيضا من صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن القرار النهائي سوف يتم حسمه فور الاستقرار على بديله، خاصة وأنه في حال رحيله سوف يتولى مباراة تحديد المركز الثالث في السوبر المصري للمدرب العام محمود فتح الله.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز تعرض للخسارة أمس من نظيره فيوتشر بركلات الترجيح في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.