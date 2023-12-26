شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم باستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية على الحكم الصادر من المحكمة الدولية "كاس" بأحقية فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق فى الحصول على ما يقرب من 700 ألف يورو مستحقات قديمة على الزمالك.

وكان فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق قد صدر له حكم من الفيفا على النادي فى 2022 بخصوص مستحقات تم خصمها منه بعد إيقافه فى مباراة المصري ست مباريات، بالإضافة إلى خصم ضريبة القيمة المضاف، وقدم النادى استئنافا بالمحكمة الرياضية التى أصدرت حكمها بإلغاء قرار الفيفا”.

وقدم فرجاني شكوي بنفس الطلبات مرة أخرى للفيفا، والفيفا حكمت له بنفس المستحقات، ومن المنتظر أن يقدم الزمالك الاستئناف خلال ساعات.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك نجح فى تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، لمدة 3 مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل، بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل العديد من محبى القلعة البيضاء لتهدئة الأوضاع، ووافق اللاعب على تجديد تعاقده مع الزمالك، والاستمرار داخل القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة.