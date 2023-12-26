شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتضم قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي الخماسي علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست، ويحتاج للتفريط فى أحد الخماسي حتى يتمكن من التعاقد مع لاعبي أجنبي جديد، وهو ما دفع الجهاز الفني للتفكير في ضم مهاجم محلي في يناير المقبل.
وانضم أحمد حسن كوكا لقائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي بترشيح من أحد المسئولين في القلعة الحمراء، باعتباره من اللاعبين المميزين واكتسب خبرات كبيرة من فترات الاحتراف التي خاضها فى اليونان وتركيا، كما أنه لاعب دولي ويتواجد رفقة المنتخب الوطني بشكل مستمر، بخلاف أنه أحد أبناء الأهلي وليس بجديد عن النادي، حيث لعب في كل المراحل السنية لفرق الشباب بالأهلي.
ويأتي التفكير في ضم كوكا في ظل صعوبة التعاقد مع الأسماء المميزة في الدوري المصري مثل أحمد أمين قفة، لرفض نادي إنبي التفريط في خدماته في وسط الموسم، وكذلك مروان حمدي لاعب المصري بسبب قطع العلاقات بين الناديين، كونهما أبرز مهاجمين محليين مرشحين لتدعيم هجوم الأهلى.
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