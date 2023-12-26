شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يستغل فرصة الغياب عن السوبر لأداء مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل ناصر ماهر صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر فرصة الغياب عن فريقه في بطولة كأس السوبر المصري، في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بالكعبة المشرفة.

وضرب مودرن فيوتشر موعداً مع النادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة حالياً في الإمارات.



ناصر ماهر



ناصر ماهر

ووجه ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر رسالة إلى زملائه بعد التأهل للمباراة النهائية بكأس السوبر المصري، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على إنستجرام: ألف مبروك يا شباب بالتوفيق في النهائي إن شاء الله.

وسادت حالة من الفرحة بين لاعبي ومجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، عقب تأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد التغلب على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الجزاء بنتيجة 14-13، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وغاب ناصر ماهر عن التواجد مع فريقه في المباريات الأخيرة بسبب العقوبة التي وقعها عليه النادي بعد تأخره عن السفر مع الفريق إلى ليبيا في وقت سابق لمواجهة الهلال بالكونفدرالية.