شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة الفحوصات الأولية لإصابة محمد الشناوي فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي خلال الساعات المقبلة حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس الفريق في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري أمس ،الاثنين، خاصة وأن الحارس الدولي تعرض لأصابة قوية في العضلة الخلفية غادر على أثرها ملعب المباراة.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف أمس في الإمارات ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري ، ليضرب الأهلي موعداً مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بعد غد.

وشهدت الدقيقة 33 من مباراة الأمس سقوط محمد الشناوي بعد شكواه من الإصابة بشد في الخلفية وطلب الاستبدال، وشارك مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 35 كأول تغيير اضطراري في المباراة.

وخضع الشناوي لأشعة أمس وأكدت الفحوصات الأولية أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية وربما يصل الأمر إلى "مزق" وهو ما ستُحدد الأشعة التي خضع لها أمس وسيتم إعلان نتيجتها خلال ساعات.

وتُشير المعلومات الواردة من الأهلي إلى أن إصابة الحارس الدولي ليست بسيطة وسيكون خارح مباراة مودرن فيوتشر بعد غد بنسبة كبيرة ويترقب الأهلي وجهاز المنتخب الوطني نتيجة الأشعة لمعرفة موقف الحارس الدولي من التواجد في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيكون الأخير قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.