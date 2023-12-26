شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام مودرن فيوتشر فى نهائى السوبر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء الاثنين في نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر في النهائي

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة نهائى كأس السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها فى المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم، فى ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى، والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.