أن بي ايه: نيكس يثأر وينهي سلسلة انتصارات باكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد جالن برونسون فريقه نيويورك نيكس للثأر من ميلووكي باكس والتغلب عليه 129 122 في المباراة الثانية التي تجمع الفريقين في غضون ثلاثة ايام ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وعلى ملعب ماديسون سكوير غاردن، انهى نيكس سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لباكس في الدوري.

وكان نيكس خسر المباريات التسع الاخيرة التي جمعته بباكس، وآخرها السبت بنتيجة 111 130.

الا انّ اصحاب الارض تفوّقوا على خصمهم هذه المرة بقيادة برونسون، كما يعود الفضل الى الاداء الدفاعي الصلب في اولى مباريات يوم عيد الميلاد.

وقال برونسون بعد المباراة "انا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها اليوم، استمرينا في القتال".

وتابع "لقد تقدموا علينا لكننا بقينا مصممين".

وأضاف "يجب ان تعطيهم (باكس) حقهم، إنهم فريق قويّ للغاية لذا انا سعيد بخروجنا بالفوز".

كذلك، سجّل جوليوس راندل 24 نقطة مع تسع متابعات واضاف الكندي أر جي باريت 21 نقطة وإيمانويل كويكلي 20 لمصلحة الفريق الفائز.

في المقابل، سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد 32 نقطة لكل منهما لمصلحة باكس.