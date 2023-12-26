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الأهلي يكشف سبب استبعاد مروان عطية من مباراة سيراميكا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لا يعاني من أي إصابة، وأن استبعاده من قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري، بسبب رغبة مارسيل كولر المدير الفني في منحه راحة فقط.

وأكد مدير الكرة بالنادي، أن مروان عطية لا يعاني من أي إصابة مطلقا، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن مروان عطية سينتظم مع زملائه في المران الجماعي مساء اليوم.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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