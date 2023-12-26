محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع يورجن كلوب مدرب ليفربول، ملامح تشكيل الريدز المتوقع أمام بيرنلي، حيث سيقود الدولي المصري محمد صلاح الهجوم.

ويلتقي ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره بيرنلي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر آرسنال.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

وسقط ليفربول في فخ التعادل في الجولتين الماضيتين، حيث تعادل سلبيًا مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل مع آرسنال بهدف لمثله.