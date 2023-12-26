رونالدو وماني وتاليسكا على رأس تشكيل النصر أمام الاتحاد في الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النصر لمواجهة اتحاد جدة، بالقوة الهجومية الضاربة في الكلاسيكو المنتظر مساء اليوم لحساب منافسات الدوري السعودي.

ويبحث النصر عن خطف نقاط الكلاسيكو من أجل الاستمرار في مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي بينام يبحث اتحاد جدة عن الخروج من مأزق النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

تنطلق أحداث مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.