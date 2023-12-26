مفاجأة.. قناص الدوري التركي على رادار الاهلي في يناير

دخل أحد اللاعبين المحترفين في الدوري التركي دائرة اهتمامات النادي الاهلي تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويرغب النادي الاهلي في تدعيم صفوفه بقوة في الفترة المقبلة بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب أحمد حسن كوكا نجم نادي بنديك سبور التركي، دخل دائرة اهتمامات القلعة الحمراء من أجل التعاقد معه في الشتاء القادم لتعزيز الخط الهجومي لبطل أفريقيا.

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وبات كوكا ضمن الأسماء المرشحة للتواجد في الاهلي بالموسم الحالي نظرًا لصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي فوق السن خلال الميركاتو الشتوى بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

وتضم قائمة أجانب الاهلي في الموسم الجاري الخماسي علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست.