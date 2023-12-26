محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على تشكيل الريدز لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول أمام منافسه بيرنلي على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة الريدز أمام بيرنلي اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

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وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر آرسنال.