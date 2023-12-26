محمد الشناوي يغيب عن منتخب مصر في أمم أفريقيا.. الحقيقة كاملة

أوضحت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن موقف الدولي محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

واثار محمد الشناوي حارس الاهلي قلق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بعد إصابته خلال مشاركته أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المحلي للأبطال.

وخرج الشناوي متأثرًا بإصابته في الشوط الأول من لقاء المارد الأحمر ضد سيراميكا في المباراة التي انتهت بفوز بطل أفريقيا بهدف دون رد ليتأهل إلى نهائي المسابقة المحلية.

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وأوضحت التقارير أن محمد الشناوي سيكون خارج مواجهة الاهلي أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري إلا أن سيصبح جاهزًا لحراسة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية.

وأثبتت الفحوصات الأولية عن معاناة حارس الأحمر من شد خفيف في العضلة الخلفية، سيمنعه من المشاركة أمام فيوتشر يوم الخميس المقبل لعدم تفاقم إصابته.