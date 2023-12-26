شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: التصنيف سبب "توهان" أمين عمر ومحمد معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، رغم ظهور أمين عمر ومحمد معروف، بصورة جيدة في مباراتي أمس من بطولة السوبر المصري، إلا أن هناك تراجعا شديدا في مستواهم، وهو ما سيؤثر بالسلب على أدائهم في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أمين عمر ومحمد معروف رغم إجادتهما في مباراتي الأمس، أشعر أن هناك تراجعا شديدا في مستوى الثنائي وتوهان، وذلك بسبب قلة حصولهم على المباريات قبل كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها الشهر المقبل في دولة كوت ديفوار".

وأشار الخبير التحكيمي: "تحدثنا مرارا وتكرارا عن أهمية إلغاء فكرة التصنيف، هناك ظلم كبير للحكام الدوليين منذ تطبيق هذه الأكذوبة، هناك حكام تجلس بالأشهر في المنزل ولا تقوم بإدارة مباريات بحجة التصنيف، وذلك آثر بالسلب على مستواهم.. الحكم مثل لاعب الكرة الابتعاد عن المشاركة بصفة مستمرة، يتسبب في تراجع المستوى وهو ما شهدناه أمس".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.