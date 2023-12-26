شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير محمد معروف يحسم عقوبة محمد إبراهيم بعد الطرد فى نصف نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم تقرير الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا، مصير محمد إبراهيم لاعب سيراميكا، والذي تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب الاعتراض بشكل غير لائق على الحكم.

وشهد لقاء الأهلي وسيراميكا ، تصرف انفعالي من جانب محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق سيراميكا، عقب طرده بعد حصوله على الإنذار الثاني، خلال اللقاء الذي انتهى لمصلحة الفريق الأحمر، بهدف دون رد.