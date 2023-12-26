شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يخضع اليوم لفحوصات طبية بعد العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الثلاثاء، عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، إلى القاهرة، بعد تأكد غيابه عن مباراة نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل بين مودرن فيوتشر والأهلي بسبب الإصابة.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يخضع عمر كمال عبد الواحد لفحوصات طبية بالقاهرة، وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، قد أكد في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن عودة اللاعب إلى القاهرة ليس لها علاقة بتوقيعه للنادي الأهلي، قائلاً: "مفيش أي حاجة جديدة في الملف الخاص بمستقبل اللاعب".

ويجري عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لفحوصات طبية جديدة، لتحديد مدة غيابه عن الفريق وفرصة لحاقه بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وذلك عقب إصابته خلال مشاركته في التدريبات.