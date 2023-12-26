شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية مروان عطية لمواجهة مودرن فيوتشر بنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلى إن مروان عطية لاعب الفريق لا يعاني من أي إصابة، وأن استبعاده من قائمة الأهلي أمام سيراميكا في بطولة كأس السوبر المصري، بسبب رغبة مارسيل كولر المدير الفني في منحه راحة فقط.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلى أن مروان عطية لا يعاني من أي إصابة مطلقا، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن مروان عطية سينتظم مع زملائه في المران الجماعي مساء اليوم.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنقل مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.