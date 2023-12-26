شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي مودرن فيوتشر يخضعان لفحص طبى لتحديد موقفهما من مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه ثنائي مودرن فيوتشر محمد عبد السلام وعلي الفيل، إلى أحد مستشفيات أبو ظبي، لفحصهما وتحديد حجم الإصابة التي تعرضا لها خلال مشاركتهما في المباراة الماضية لمودرن فيوتشر أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

من ناحية أخرى، يجري عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لفحوصات طبية جديدة، لتحديد مدة غيابه عن الفريق وفرصة لحاقه بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وذلك عقب إصابته خلال مشاركته في التدريبات، ويفتقد مودرن فيوتشر خدمات كل من، ناصر ماهر، أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد، أمام النادي الأهلي في المباراة النهائية بكأس السوبر المصري.